Migranti: deputato tunisino, 'prima di minacciare blocco fondi Di Maio rispetti accordi'/Adnkronos

Palermo, 31 lug. (Adnkronos) – "Il ministro degli Esteri Di Maio prima di minacciare il blocco dei fondi per la Tunisia dovrebbe pensare ai rapporti storici che ci sono tra l'Italia e la Tunisia e nello stesso tempo dovrebbe prima vedere prima cosa prevedono gli accordi presi in passato tra i due paesi".

A parlare, in una intervista esclusiva all'Adnkronos, è Sami Ben Abdelaali, deputato tunisino ma che vive tra Palermo e Tunisi.

Il deputato tunisino si dice "molto dispiaciuto" per le dichiarazioni rese oggi dal capo della Farnesina che chiede "di sospendere lo stanziamento di 6,5 milioni di euro" per la Tunisia "in attesa di un piano integrato più ampio proposto dalla viceministra del Re" e di "un risvolto nella collaborazione che abbiamo chiesto alle autorità tunisine in materia migratoria".

Di Maio ha chiesto al comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo della Farnesina di rimandare la discussione sullo stanziamento di fondi della cooperazione in favore di Tunisi.