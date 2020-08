Harris: "Biden costruirà un'America all'altezza dei nostri ideali"

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Joe Biden può unire il popolo americano" e "come presidente costruirà un'America all'altezza dei nostri ideali. Sono onorata di unirmi a lui come candidato vicepresidente del nostro partito e di fare quello che serve per farlo diventare" presidente, "nella battaglia per sconfiggere Donald Trump e costruire un Paese all'altezza dei nostri valori di verità, uguaglianza e giustizia".

Lo dice Kamala Harris nella sua prima uscita pubblica con Joe Biden dopo l'annuncio della candidatura a vicepresidente.