M5S: Fumagalli, 'marcia in più con voto oggi, si apre una nuova fase' (2)

(Adnkronos) – "Ora dobbiamo cercare di dare al nostro Paese una governabilità in cui portare avanti le istanze ambientaliste, di legalità e di rilancio del sistema pubblico. Ci sono ampi spazi anche a livello territoriale sul mio territorio, Monza e Brianza ad esempio, sulla Pedemontana l’atteggiamento del Pd è per la realizzazione dell’opera e sulla gestione delle società pubbliche sta dalla parte delle società quotate in Borsa (vedi A2A e Aeb) o degli inceneritori come Bea.

Tra tutela dei diritti e tutela degli interessi economici il Pd sceglie la seconda. Si tratta quindi di riempire questi spazi e catturare quell’elettorato stufo di essere preso per i fondelli dalle bugie del centrodestra e fare una politica progressista per uno sviluppo eco sostenibile che ponga al centro del dibattito politico la tutela dell’ambiente e della persona", conclude Fumagalli.