Draghi: Conte, 'sì a garantire futuro migliore a giovani'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – Rispetto all'intervento al Meeting di Rimini di Mario Draghi "sono d’accordo, in particolare, sul fatto che dobbiamo rafforzare gli strumenti per dare maggior forza e stabilità all’area dell’euro e investire con determinazione sull’istruzione e sulla ricerca per garantire un futuro migliore ai giovani".

Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.