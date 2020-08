Milano: Pollastrini (Pd), 'città ha bisogno di Sala, persino più di prima'

Milano, 20 ago. (Adnkronos) – ''Caro sindaco Beppe Sala, c'è bisogno di te, persino più di prima''. Cosi' Barbara Pollastrini, deputata milanese del Partito Democratico, si rivolge al primo cittadino di Milano che non ha ancora deciso se ricandidarsi. ''Milano è in uno dei suoi passaggi epocali: non può essere come prima e deve creare il poi.

Nulla è scontato. E' decisivo avere un primo cittadino che sappia riconoscere la potente rivoluzione tecnologica e insieme dichiari e pratichi il bisogno di giustizia sociale e di sostenibilità ambientale. Solo trasformazioni profonde per una città sempre più metropolitana e regionale e che sente la responsabilità di essere capitale nazionale ed europea'', conclude Pollastrini.