Mediaset: gruppo, 'prendiamo atto sentenza Corte Ue, confidiamo in AgCom'

Milano, 3 set. (Adnkronos) – Mediaset "prende atto dell’odierna sentenza della Corte di Giustizia europea. Si tratta di rilievi che dovranno essere esaminati nelle successive fasi di giudizio davanti al giudice nazionale competente e su cui si confida che l’Autorità garante per le Comunicazioni possa fornire ogni opportuno chiarimento".

Lo rende noto il gruppo in un comunicato.

"In più, l’Autorità dovrà valutare i rischi per il pluralismo, valore fondamentale per lo stesso diritto dell’Unione europea, derivanti dalla possibilità illimitata per le imprese dominanti nelle telecomunicazioni di rafforzare la propria posizione nel settore media", si aggiunge nella nota.