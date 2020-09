Iv a Conte: "Soldi sanità siano presi da Mes e non da Recovery"

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "Le risorse per la sanità vanno prese dal Mes e non dai soldi del Recovery Fund che invece devono essere pienamente utilizzati per il rilancio dell’economia e lo sviluppo del Paese”. Lo dice il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, interpellato dall’Adnkronos.

E' una delle richieste dei renziani avanzata al presidente Giuseppe Conte durante la riunione con i capigruppo di maggioranza per coordinarsi sul programma di spesa del Recovery Fund.

L'altra riguarda il ruolo del Parlamento: “Dare centralità al Parlamento per quanto riguarda le linee di indirizzo di spesa, ricercando la condivisione più ampia è un altro tema che abbiamo posto al centro del confronto di questa mattina”, ha continuato Faraone.