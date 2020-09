Moda: l'eyewear Max Mara entra nel portfolio del gruppo Marcolin

Milano, 14 set. (Adnkronos) – Marcolin Group annuncia oggi di aver siglato un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da sole e da vista Max Mara. La partnership prevede una durata di 5 anni con inizio a partire dall'1 novembre 2020 e segue gli accordi del 2019 per l’eyewear di Sportmax e Max&Co.

La prima collezione Max Mara eyewear realizzata da Marcolin verrà presentata e indossata in occasione del fashion show di Max Mara a Milano giovedì 24 settembre 2020. Forme geometriche, un dialogo armonico tra materiali, accostamenti cromatici di nuance soft contraddistinguono le montature del brand.

"L’ingresso del marchio Max Mara nel portfolio Marcolin Group va ad arricchire la nostra offerta di prodotto rivolta all’universo femminile. Max Mara è un brand luxury italiano sinonimo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, siamo fieri di contribuire a diffondere ulteriormente e rafforzare il posizionamento e l’immagine del marchio per la categoria eyewear", spiega Matteo Blandi, Marcolin group marketing director.

"Da sempre l’impegno di Max Mara è rivolto alle donne, per farle sentire al loro meglio, per farle risplendere in ogni situazione, attraverso la costante ricerca della massima qualità. La nuova partnership con Marcolin Group contribuirà ad assicurare i più alti standard di qualità e design per gli occhiali Max Mara", ha dichiarato Ian Griffiths, Max Mara creative director. Le collezioni Max Mara eyewear saranno in vendita a partire dal prossimo anno presso le boutique Max Mara, sul sito www.maxmara.com, nei department store, su piattaforme qualificate di e-commerce e presso ottici selezionati.