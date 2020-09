Colleferro: Toninelli, 'abusivi Rdc vanno puniti, Meloni e Salvini strumentali'

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Chi ammazza brutalmente un ragazzino indifeso è semplicemente un criminale omicida che va punito con pene esemplari. Non c'entra nulla il Reddito di cittadinanza e chi lo accosta a questi criminali fa solo la solita becera propaganda".

Lo afferma in una nota il senatore del MoVimento Danilo Toninelli.

"Che ci siano dei truffatori che utilizzano abusivamente il Reddito di cittadinanza non significa che la misura non serva – prosegue -. Ci sono milioni di persone che oggi grazie al Reddito di cittadinanza riescono ad arrivare a fine mese. Sarebbe come dire che le pensioni di invalidità vanno cancellate, perché c'è qualcuno che le percepisce abusivamente. Ai vari Salvini e Meloni e ai soloni, che non perdono occasione per denigrare il MoVimento 5 Stelle e il Reddito di cittadinanza, ricordo che se non ci fosse stato parecchie famiglie avrebbero faticato a mettere un pasto caldo a tavola".

"Basta con le strumentalizzazioni. Basta con gli sproloqui e la becera propaganda. Siete un disco rotto – conclude il senatore del MoVimento 5 Stelle – Vi ricordate che per decenni avete governato, partorendo leggi porcheria poi puntualmente dichiarate incostituzionali e che degli ultimi non vi siete mai occupati?".