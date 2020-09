Voto Veneto: Zaia, 'non nego emozione, mi dà grande responsabilità'

Treviso, 21 set. (Adnkronos) – "Non nego che è un'emozione". Sono le prime parole pronunciate da Luca Zaia sul palco del K3, la sede della Lega di Treviso, dopo i risultati che lo incoronano vincitore assoluto e di nuovo governatore del Veneto con oltre il 70% dei voti.

"Grazie alla Lega per aver sempre creduto in me, è stata una grande opportunità". Il risultato "mi dà molta responsabilità, è una responsabilità grande, è un voto dei veneti per il Veneto".