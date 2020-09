Cardiologo Biondi Zoccai, 'e-cig possono aiutare a smettere'

Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) – "Il fumo rappresenta ancora il più importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari e per il cancro. Le sigarette elettroniche sono prodotti a rischio modificato che possono migliorare i tassi di cessazione e aiutare nel percorso di distacco dalle sigarette tradizionali".

Lo sottolinea Giuseppe Biondi Zoccai, docente di Cardiologia del Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche dell'Università Sapienza di Roma, nelle conclusioni del suo intervento alla prima giornata del terzo convegno scientifico, l'anno scorso svoltosi ad Atene e quest'anno online per la pandemia Covid-19, dal titolo "The Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction", promosso dall'Università di Tessalonica e dall'Università di Patrasso in Grecia.

Zoccai, che studia gli effetti sul sistema vascolare dei prodotti senza combustione e ha presentato alcuni report su ricerche condotte e progetti futuri, ha ricordato come le sigarette elettroniche "possono avere effetti sulle funzioni cardiovascolari, sia acute che a lungo termine", per questo il loro utilizzo "deve essere preso in considerazione solo in soggetti con un basso rischio cardiovascolare e con una tempistica precisa".