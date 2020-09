Caso Suarez: Salvini, 'spero che qualcuno paghi, ma no cittadinanza a tutti'**

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Se uno cerca di taroccare l'esame dobbiamo dare la cittadinanza a chiunque viene in Italia? Spero che qualcuno paghi, perchè non può girare per il mondo l'idea che in qualche università italiana se hai i milioni passi avanti, per rispetto dei tanti immigrati che rispettano le regole, non cercano la scorciatoia".

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite su Canale 5 di 'Non è la D'Urso', a proposito dell'inchiesta relativa all'esame di italiano sostenuto dal centravanti Suarez.