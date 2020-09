Inps: M5S, 'su Tridico in azione vergognosa macchina del fango'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Una vergognosa campagna denigratoria perpetrata ai danni del professore Pasquale Tridico, funzionale solo a gettare discredito attorno alla figura di presidente dell’ente pubblico più importante d’Italia e costruita ad arte per esacerbare gli animi in un momento complicatissimo per il Paese".

Lo scrive il MoVimento 5 Stelle sul Blog delle Stelle, in un lungo post dal titolo: 'Su Tridico in azione vergognosa macchina del fango'.

"L’ultima fake news risale a due giorni fa – prosegue il post – quando un noto organo di stampa diffondeva la notizia dell’aumento retroattivo dello stipendio del presidente dell’Inps. Notizia subito smentita dalla Direzione risorse umane dell’ente, perché destituita di fondamento: cioè falsa. E quindi abbiamo deciso di fare chiarezza.

Andiamo con ordine".

"Va detto – continua il post – che i compensi del presidente dell’Inps e del consiglio di amministrazione, come avviene per gli organi di tutte le amministrazioni pubbliche, sono definiti da una direttiva del 2001 con l’ausilio di un apposito software, che determina i compensi del Cda in base a due parametri: il bilancio dell’ente e il numero dei dipendenti. Nel caso dell’Inps parliamo di un ente pubblico, che ha iscritto nell’ultimo bilancio entrate per 355 miliardi di euro, eroga oltre 331 miliardi di prestazioni istituzionali (dalle pensioni agli assegni per invalidità, per fare qualche esempio) e conta oltre 28 mila dipendenti in tutta Italia".