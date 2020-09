Manzella: "Portare nelle scuole i valori d'impresa"

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Dobbiamo portare nelle scuole i valori di impresa e insegnare ai ragazzi a fare impresa, a fare startup". A scandirlo è stato il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella, intervendo al webinar "2nd Anniversary – Sistema Invitalia startup".

Manzella ha ricordato il suo ruolo come assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio sottolineando di avere visto, grazie al programma regionale, "giovani imparare a lavorare in gruppo, imparare a parlare in pubblico", elemento "grandemente educativo". Manzella ha quindi sottolineato come ci siano "nel mondo universitario esperienze molto importanti" per lo sviluppo di startup.