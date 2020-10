Coronavirus: P.Chigi a media, promuovere Immuni per tutelare bene più importante

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Tv, radio e giornali uniti in uno sforzo di comunicazione a tutela della salute della cittadinanza. L’invito che facciamo è quello di prestare le vostre voci, le vostre immagini e le vostre parole ad una finestra informativa capace di prevenire e sensibilizzare.

Dedicare per una settimana, da lunedì 5 a domenica 11 ottobre, uno spazio delle vostre attività ad una campagna che guarda al bene più importante: quello di tutti". Così Palazzo Chigi in un passaggio della lettera inviata ai direttori di tv, radio e giornali per invitarli a promuovere la settimana 'Scarica app e Immuni', dal titolo 'Rispetta te e gli altri'.