Influenza: vicesindaco Milano, 'Regione Lombardia non dà i vaccini al Comune' (2)

(Adnkronos) – "Il Comune di Milano – svela ancora la vicesindaco – aveva ricevuto ancora due giorni fa tutte le rassicurazioni: vaccinazioni per i dipendenti comunali, utili non solo per loro, ma anche per tutti gli utenti dei servizi". Quindi, "ha messo a disposizione spazi per aumentare i punti vaccinali; abbiamo offerto una campagna di comunicazione e deciso di investire risorse per promuovere salute presso i dipendenti.

Ma oggi ci sentiamo dire di rivolgerci al mercato privato, perché la Regione non è in grado di onorare gli impegni presi".

E ancora: "Non mi sono mai vergognata tanto della insipienza, della ignavia, della mancanza di senso di responsabilità nei confronti di noi cittadini e delle istituzioni", dice Anna Scavuzzo. "Non sono solita eccedere nei toni, sono da sempre persona collaborativa e capace di essere pragmaticamente disponibile a risolvere problemi, andando sempre oltre le differenze politiche e di parte.

Qui però – continua nel suo sfogo – si è passato il segno e sulla salute dei cittadini non ci si prende in giro con annunci che tentano di coprire la verità".

Se la Regione Lombardia "vuole davvero preoccuparsi della salute di noi lombardi ce lo dimostri e non ci faccia rimpiangere di non essere cittadini dell'Emilia Romagna o del Veneto. Non mi sono mai vergognata di essere lombarda, non voglio iniziare ora", aggiunge, interpellando l'assessore Giulio Gallera: "Perdoni la franchezza, ci dia numeri assoluti e non le sue interpretazioni: quante persone siete tenuti a vaccinare perché anziane o fragili o sotto i sei anni e quanti vaccini avete? Riuscirete a far vaccinare anche i bambini sopra i 6 anni? E tutti noi, che non siamo bambini, anziani o malati? Oppure del resto della popolazione avete deciso di non preoccuparvene?".