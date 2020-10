Lega: Tajani, 'spero che partito segua linea Giorgetti su Ppe e si apra stagione diversa'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Lui è il responsabile della Lega per gli Esteri. Fermo restando che loro sono liberi di scegliere come vogliono, a me farebbe piacere che l'intero partito seguisse la linea di Giorgetti e che si aprisse una stagione diversa verso un dialogo con la Cdu merkeliana e verso la grande famiglia del popolarismo europeo.

Trovo che nelle parole di Giorgetti ci sia un segnale positivo". Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in un'intervista a 'Il Messaggero'.

"Io comunque -aggiunge- non entro nelle dinamiche interne a un partito che non è il mio. Loro fanno scelte autonome e non tocca a me dire se la Lega deve fare una cosa o un'altra. Ma se vuole dialogare con il Ppe, deve evitare ogni posizione anti-euro e qualsiasi critica all'appartenenza dell'Italia alla comunità europea.

La famiglia politica alla quale adesso appartiene il Carroccio, ossia Identità e democrazia, è contraria alla Ue. Un vero dialogo con il Ppe si può fare se la Lega abbandona quel gruppo. Ed emanciparsi da quelle posizioni sarebbe utilissimo per dare ancora più forza al nostro centrodestra di governo".

"La Lega deve capire finalmente, e le parole di Giorgetti mi fanno credere che stiano cominciando a farlo, che l'Europa è una grande opportunità e che la Cdu, il partito della Merkel che a gennaio va a congresso ha assunto posizioni nuove.

Si può non essere d'accordo con la Merkel, ma nell'ultima crisi, questa del Covid, ha impresso una svolta solidale verso l'Italia. Cosa che la Germania -conclude Tajani- non fece nella crisi finanziaria del 2008".