Milano: Sala ai vigili, 'ci attendono mesi difficili, prometto impegno' (2)

(Adnkronos) – Il ringraziamento ai suoi "ghisa", quest'anno, "è ancora più sentito" per l'impegno del corpo in occasione dell’epidemia di Coronavirus. "Se Milano ha retto meglio di tante altre città d’Italia e d’Europa lo deve anche al suo grande cuore, del quale fa parte anche il lavoro dei nostri agenti", ha detto il sindaco Sala.

"Con questa cerimonia guardiamo al passato, al presente e al futuro del corpo. Certamente rappresentano il futuro gli 89 nuovi agenti a cui diamo oggi il benvenuto: donne e uomini che arricchiranno il corpo con il loro entusiasmo e la loro voglia di fare. Il loro giuramento di fedeltà alle Istituzioni è un bel segnale; è un gesto che dimostra come Milano, anche in un momento difficile come questo, sa investire sui giovani e sulla sicurezza".

Durante la cerimonia, 41 agenti hanno ricevuto un encomio ufficiale per la partecipazione a importanti operazioni.

Dopo l'epidemia, "le linee d’azione che guideranno la nuova fase sono relative a tanti, diversi aspetti. I punti qualificanti dovranno emergere dal confronto e dalla partecipazione di tutte le componenti della società milanese. E il corpo sarà sempre impegnato in prima persona con risorse, progetti, iniziative per sostenere le politiche dell’amministrazione: dalla sfida ambientale, alla mobilità (che sta cambiando anno dopo anno e che impatta direttamente sul lavoro dei nostri agenti), alle nuove esigenze di una città sempre più internazionale e multietnica, alla diffusione sempre più capillare delle nuove tecnologie".

E ancora: "La vostra, cari agenti della polizia Locale, è una vera famiglia" e "Milano sa di poter contare su di voi oggi, domani e sempre".