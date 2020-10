Monopoly spegne 85 candeline e si fa in due

(Adnkronos) – Ottantacinque anni e tanta voglia di stupire ancora. E per festeggiare l'importante anniversario, Monopoly ha deciso di 'sdoppiarsi' lanciando ben due nuove edizione del celebre gioco da tavolo che, dal 1935 a oggi, ha conquistato più di 1 miliardo di giocatori in ben 114 paesi nel mondo.

La prima, davvero rivoluzionaria e in arrivo per Natale, è dedicata alla 'Rivincita dei Perdenti': un'edizione del Monopoly cioè che inverte le regole e premia – finalmente – le sconfitte. Con la 'Rivincita dei perdenti', infatti, pagare l'affitto o andare in prigione, al contrario dell'edizione classica, faranno guadagnare punti speciali utili ad assicurarsi la vittoria. Le storiche seccature si trasformeranno così in veri colpi di fortuna, a cominciare dai temuti 'Imprevisti'.

Tra sfarzose pedine dorate, ecco invece Monopoly 85° Anniversario.

Glamour come mai prima, l'edizione si presenta in versione luxury, con una confezione esclusiva nero lucido, proprio come il tabellone, e 8 pedine dorate che rappresentano la bella vita: una macchina da corsa, occhiali da sole, uno yacht, una cravatta a farfalla, un jet, un elicottero, un orologio da polso e un cappello a cilindro. Per continuare a comprare, vendere, sognare e programmare la strada verso la vittoria di ogni partita.

Ma – che sia glamour o da perdenti -, ogni versione sarà perfetta per fare festa e soffiare le tante candeline insieme a Mr. Monopoly, magari ricordando i bei momenti della vita trascorsi in sua compagnia e rivivendo come per magia i ricordi d’infanzia.

Dopo ben 85 anni di storia, esistono almeno 500 versioni diverse del famigerato gioco da tavolo, compresa quella senza banconote ma con le carte di credito, il Monopoly Super Electronic Banking.

Prodotto in 47 lingue e con ben oltre 350 milioni di scatole vendute, dalla prima partita al Monopoly sono state costruite oltre 6 miliardi di casette verdi e più di 2 miliardi di alberghi rossi. È il gioco di contrattazione e simulazione imprenditoriale più famoso di sempre al mondo, tanto che ogni anno vengono stampate più banconote del Monopoly rispetto a quelle vere. Numeri da record, proprio come gli auguri che l’intramontabile Monopoly sta ricevendo in questi giorni da centinaia di appassionatissimi fan.

Con l’hashtag #AuguriMonopoly, come in una grande festa di compleanno virtuale, in tantissimi stanno condividendo sui social media i ricordi più belli legati al gioco in scatola per eccellenza. Il regalo più prezioso che il mitico Mr. Monopoly potesse ricevere, cioè l’affetto smisurato che milioni di giocatori in tutto il mondo nutrono nei suoi confronti.