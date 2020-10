Coronavirus: Conte, 'rispettando regole vita sociale ed economica può continuare'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Tengo a ringraziare il premier e amico Pedro Sanchez per aver accettato di partecipare" all'incontro per il forum Italia-Spagna "e aver confermato questo bilaterale. Era importante farlo in un momento in cui viviamo una situazione di particolare difficoltà", contraddistinta da "situazioni critiche in cui noi vogliamo e possiamo dimostrare che rispettando le regole la vita sociale, economica e anche politica può continuare".

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez.