Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Incidente tra un'auto e una moto questa mattina, a Milano, in via Telemaco Signorini. Alle 7.30 il 118 è andato sul posto e ha ricoverato in codice giallo all'ospedale San'Ambrogio un uomo di 65 anni, che si è fratturato la gamba.

Sono intervenuti anche i vigili.