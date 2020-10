Coronavirus: Furlan, 'prorogare blocco licenziamenti'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Per le 18 settimane in cui viene prorogata la cassa covid deve essere prorogato il blocco dei licenziamenti. Le aziende non ci rimettono nulla e così non inneschiamo nel paese il terrore di essere licenziato. Nel frattempo lavoriamo per costruire ammortizzatori sociali che devono essere profondamente riformate e politiche attive del lavoro".

Ad affermarlo a Agorà è la leader della Cisl, Annamaria Furlan sottolineando che "sarebbe assolutamente sbagliato in questo momento dare l'impressione che dal primo febbraio si possa licenziare, socialmente può diventare pericoloso".