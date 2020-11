Daimler: rafforza partnership con Geely, focus su nuovi sistemi ibridi

Roma, 20 nov. – (Adnkronos) – Si rafforza la collaborazione fra Daimler e Geely, i due gruppi che controllano Mercedes-Benz e Volvo Cars: tedeschi e i cinesi (con questi ultimi che sono peraltro il maggior azionista di Daimler con una quota del 9,69%) hanno annunciato il lancio di una serie di programmi per sviluppare motori altamente efficienti per veicoli ibridi di nuova generazione.

Le aree di potenziale cooperazione comprendono l'ingegneria, l'approvvigionamento, l'industrializzazione e le misure di efficienza.

I due gruppi – si sottolinea in una nota – "utilizzeranno reti R&S globali per lavorare insieme su un motore a benzina di nuova generazione specifico per applicazioni ibride, da produrre presso gli impianti di produzione powertrain delle aziende in Europa e Cina, che potrebbe essere utilizzata da Mercedes-Benz insieme ai suoi partner in Cina e all’interno di un più ampio portafoglio di marchi del gruppo Geely Holding, tra cui Volvo Cars".

In questo contesto, si precisa, non è esclusa la possibilità di produrre in Cina e quindi esportare il sistema di propulsore frutto di questa partnership.

Il nuovo progetto con il Gruppo Geely – si ricorda – è parte integrante della ‘drivetrain strategy’ di Mercedes-Benz per il futuro. Nell'ambito di Ambition 2039, Mercedes-Benz si sta costantemente spingendo verso ‘Electric first’ con l'elettrificazione di tutte le varianti di modello e tutti i tipi di veicoli, dimostrando così con un chiaro impegno nel suo cammino verso la neutralita della CO2.

Daimler e Geely peraltro stanno già lavorando insieme per sviluppare ulteriormente il marchio Smart su base globale e per fornire servizi premium di ride-hailing nel mercato cinese.