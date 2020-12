Usa, Biden: "Ho chiesto a Fauci di restare"

Washington, 4 dic. (Adnkronos) – "Indossare la mascherina per cento giorni, non per sempre. Cento giorni. E penso assisteremo a una riduzione significativa" dei contagi da coronavirus. Sui suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca ha annunciato che inviterà gli americani a indossare la mascherina.

E, in un'intervista alla Cnn, il presidente eletto ha confermato di aver chiesto ad Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, di "restare nello stesso ruolo che ha avuto con i precedenti presidenti". "Gli ho chiesto di essere capo consulente medico anche per me e di far parte del Covid team", ha affermato Biden nell'intervista, la prima dal voto con la vice presidente eletta Kamala Harris.