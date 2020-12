Varese: muore travolto da un albero caduto per la neve

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – Un uomo di 53 anni è morto a Golasecca, in provincia di Varese, dopo essere stato travolto da un albero, caduto per il peso della neve. Il 118 lo ha soccorso quando era già andato in arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Varese.