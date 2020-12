Roma, 13 dic (Adnkronos) – "La vicenda 90° minuto dimostra che la Rai di Salini sia ormai un'azienda senza controllo. Mancanza di pluralismo quasi totale che vede penalizzato quasi sempre il Partito Democratico. Non si capisce più chi controlla quello che accade nel servizio pubblico come dimostra anche la vicenda di Corona bandito dal Direttore di Rai 3 ma ospitato in un programma a Rai 1".

Lo dice il vicecapogruppo del Pd alla Camera e membro della commissione di Vigilanza Rai Michele Bordo.