Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Arriva da Palazzo Chigi l’ennesima comunicazione del successo del Cashback. Oltre 4.250.000 transazioni effettuate. A me fa molto piacere! Ma non è che questo spingere ad andare per i negozi a comprare regali ha forse qualche piccolo collegamento con i cosiddetti assembramenti nelle vie del centro delle nostre città e che fanno preoccupare sempre lo stesso Palazzo Chigi?”.

Lo scrive Ettore Rosato di Iv su Fb.