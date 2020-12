Recovery: Boschi, 'non abbiamo tagliato 300 eletti per avere task force di 300 tecnici'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Domani a Palazzo Chigi col premier Giuseppe Conte "ascolteremo intanto quello che ha da dire, visto che quel che avevamo da dire noi di Iv lo abbiamo detto in Parlamento, nelle varie riunioni e in Cdm.

Crediamo che ci siano degli errori, che il piano che Conte ha presentato in Cdm per l'uso dei 209 mld in arrivo dall'Europa, e che graveranno sui nostri figli e nipoti, è giusto decidere insieme come spenderli, non può essere un uomo solo a decidere". Lo dice la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi, in un'intervista al Tg4, sottolineando, "per esempio, che i 9 mld destinati alla sanità non sono sufficienti.

E poi, non abbiamo 300 parlamentari in meno per poi avere una task force di 300 consulenti".