Torino subito in 10, la Roma vince 3-1

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – La Roma supera il Torino nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Granata subito in 10, dopo un quarto d'ora, per effetto dell'espulsione di Singo per somma di ammonizioni. Nel primo tempo reti di Mkhitaryan al 27°, raddoppio di Veretout su rigore al 43°.

Nella ripresa tris di Pellegrini al 68°, cinque minuti più tardi accorcia le distanze Belotti.