Governo: Fornaro, 'cittadini e imprese chiedono protezione, non fibrillazioni'

Roma, 20 nov. Adnkronos) – “Cittadini e imprese chiedono al Governo e alla politica interventi di protezione dalla crisi economica e dall’emergenza sanitaria e non un dibattito pubblico troppo spesso caratterizzato da fibrillazioni e sterile propaganda". Così Federico Fornaro, capogruppo Leu alla Camera.

"E’ necessario compiere uno sforzo straordinario per affrontare le difficoltà del momento come si sta facendi con la legge di bilancio e i decreti ristori e cogliere l’occasione dei fondi europei del Recovery per ridurre i ritardi nel digitale, nell’ambiente e nella lotta alle diseguaglianze. L’Italia ha bisogno di buona politica e di visione lunga e non di propaganda sterile e fine a se stessa”.