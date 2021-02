Fisco: Bernini (FI), 'bene stop cartelle e saldo e stralcio'

Roma, 27 feb (Adnkronos) – "Anche sul fronte del fisco il governo Draghi inizia col piede giusto differendo il termine del primo marzo per il pagamento delle cartelle esattoriali". Lo dice Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di FI.

"È una misura equa e doverosa, in linea con quanto Forza Italia chiede da tempo per non mettere in ulteriori difficoltà famiglie e imprese.

Va nella giusta direzione anche l'ipotesi di un saldo e stralcio per le cartelle inferiori a 5mila euro, che permetterebbe di regolarizzare la posizione chi è in grado di farlo portando risorse preziose nelle caselle dello Stato. Nella crisi che sta attraversando il Paese, i tabù ideologici vanno accantonati”, aggiunge la Bernini.