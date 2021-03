Tennis: Wta Doha, Kvitova batte Muguruza e conquista il 28° titolo

Doha, 6 mar. – (Adnkronos) – Petra Kvitova trionfa a Doha per la seconda volta in carriera e sempre contro Garbine Muguruza in finale. Se però tre anni fa, vinse in rimonta al termine di un match lottato e pieno di colpi di scena, stavolta è un monologo.

La ceca, due volte campionessa di Wimbledon, domina 6-2, 6-1 la spagnola, numero 16 del ranking. La ceca, numero 10 del mondo, festeggia il 28° trofeo in carriera su 38 finali disputate.