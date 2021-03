Pd: Gambino (Scienza&Vita), 'auguri a Letta, votò con pochi per salvare Eluana'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – "Desidero esprimere i migliori auguri ad Enrico Letta, neosegretario del pd, con l'auspicio che la sua sensibilità per le fragilità umane e la vita sofferente restituisca al suo partito nuove occasioni di dialogo con le aree del cattolicesimo sensibili ai temi antropologici".

Lo afferma in una nota Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita ed aggiunge: "Come non ricordare, infatti che Enrico Letta fu tra i pochi esponenti di spicco del Pd, insieme a Francesco Rutelli, a votare a favore di quel decreto che più di dieci anni fa si tentò invano di salvare la vita a Eluana Englaro, giovane donna, gravemente disabile e alimentata con un sondino nasogastrico".