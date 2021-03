Bper: ok a bilancio consolidato 2020, confermata proposta di dividendo di 4 cents

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Il Cda di Bper Banca ha esaminato ed approvato oggi il Progetto di Bilancio della Banca e il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020, confermando i risultati preliminari già analizzati ed approvati il 3 febbraio scorso.

Il Consiglio, si legge in una nota, ha altresì confermato la proposta di distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,04 euro per ciascuna delle 1.413.263.512 azioni rappresentative del Capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola pari a 455.458 al 31 dicembre 2020 così come ad oggi), per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 56.530.540,48 .L’esigibilità del dividendo, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il prossimo 21 aprile 2021, è fissata secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., a far tempo dal 19 maggio 2021.

Ai fini della quotazione del titolo, il suo stacco avrà luogo lunedì 17 maggio 2021, mentre la record date è fissata per martedì 18 maggio 2021.