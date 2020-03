Coronavirus: RedOrange, possibile fare assistenza a distanza per aziende

Roma, 23 mar. (Labitalia) – “Molte aziende non possono più mandare all’estero i propri manutentori per intervenire in caso di guasto dei macchinari oppure per installarli. Alla lunga, queste restrizioni potrebbero portare ad una contrazione dell’export italiano, dal momento che di fatto è impedita l’assistenza tecnica”. A dirlo Riccardo Rossi della RedOrange, azienda associata alla Compagnia delle Opere Marche Sud che si occupa di innovazione tecnologica. La tecnologia, però, “può sopperire almeno temporaneamente a queste problematiche. Esiste una soluzione modulare che permette al manutentore di agire attraverso un responsabile aziendale, che viene di fatto guidato a distanza”.

Vengono utilizzate degli speciali occhiali trasparenti di realtà aumentata, attraverso i quali la persona vede in tempo reale il monitor del tecnico collegato in remoto il quale effettua l’assistenza, indica al cliente cosa fare e visualizza con lui, eventualmente, anche la documentazione necessaria.

“Questa tecnologia – precisa Riccardo Rossi – può essere applicata anche ad uno smartphone oppure ad un tablet, naturalmente con delle riduzioni dell’ampiezza visiva ma con la stessa efficacia e semplicità, anche perché non serve nemmeno installare una App: la speranza è che l’emergenza Coronavirus possa cessare quanto prima, però questa soluzione è già pronta per tamponare le situazioni di emergenza”.