Cybersecurity: Aton it, corso gratuito per disoccupati e inoccupati

Roma, 24 set. (Labitalia) – Il crimine informatico è uno dei problemi più critici per la sicurezza globale ed è diventato una voce essenziale di spesa per le aziende e i governi: secondo dati Gartner Inc, si prevede che il mercato della sicurezza informatica passerà dai 135 miliardi di dollari del 2019 a quasi 200 miliardi nel 2024, tanto da poter far diventare, con un tasso di crescita medio annuo di +8%, la cyber security uno dei segmenti della tecnologia in più rapido sviluppo al mondo.

Per andare incontro alle esigenze del mercato e al contempo favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, Aton it, azienda italiana specializzata nello sviluppo e applicazione di soluzioni it full service, ha avviato, in collaborazione con Fse (Fondi sociali europei) e Regione Lazio, un corso di formazione gratuito sulla cyber security, dedicato a 14 inoccupati/disoccupati residenti nel territorio, con priorità data a candidati a rischio di marginalità economica e sociale, donne e profili con competenze nel settore.

Il percorso formativo, le cui selezioni sono appena iniziate, nasce per offrire un’opportunità occupazionale a coloro che hanno più bisogno, sviluppando una competenza di grande rilevanza per aziende e pubblica amministrazione.

"La formazione si affianca costantemente alle attività del nostro Gruppo, che collabora con Università e Istituti Tecnici del territorio nazionale. In questa occasione siamo contenti di svolgere anche un ruolo sociale attivo, mettendo a disposizione delle persone disoccupate e inoccupate un percorso formativo per entrare o reinserirsi nel mondo del lavoro" ha dichiarato Fulvio Duse, direttore generale del Gruppo Aton.

Il corso dedicato alla Cyber Security si svolgerà a Roma presso il centro di formazione E. Mezzelani e si articolerà in due fasi: aula (200 ore) e stage presso Aton it (60 ore).