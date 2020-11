Ad 'Artigiano in Fiera Live' arrivano le aziende altoatesine

Milano, 20 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Si avvicina la partenza di 'Artigiano in Fiera Live', al via su da sabato 28 novembre. La nuova piattaforma online, che consentirà agli utenti di conoscere le aziende artigiane, visitarne virtualmente i laboratori e acquistarne i prodotti, offrirà una ribalta per imprese e prodotti del territorio altoatesino.

In particolare, sono una ventina gli artigiani del territorio che hanno apprezzato il valore di questo progetto, aderendo alla piattaforma con l’accompagnamento nella preparazione da parte di Idm Alto Adige, con l’obiettivo di presentarsi nel miglior modo digitale possibile. 'Artigiano in Fiera Live' rappresenta un’inedita opportunità per le aziende artigiane, permettendo a tutti gli utenti di approfondire il vero tessuto produttivo dell’Alto Adige, liberamente e in qualunque momento della giornata, attraverso racconti, video, immagini e ovviamente consentendo l'acquisto finale di prodotti unici e originali.

“La pandemia, che ha portato alle restrizioni che tutti conosciamo, ha dato il via a innumerevoli fiere online e, più in generale, a molte piattaforme online particolarmente importanti per mantenere il contatto con clienti e potenziali partner commerciali", sostiene Vera Leonardelli, direttrice del dipartimento Business Development di Idm.

"Le prime iniziative sono servite per raccogliere esperienze, testare tool e tecnologie, c’era piena comprensione per esibizioni imperfette. Adesso però attira di più l’attenzione chi si presenta in maniera professionale e aziende come quelle altoatesine che a dicembre prenderanno parte ad 'Artigiano in Fiera Live' hanno bisogno di un ampio know-how e degli strumenti adatti per proporre online i propri prodotti e servizi.

Per questo motivo Idm fornisce sempre più supporto anche in questi temi”, spiega.

“Con 'Artigiano in Fiera Live' – sottolinea Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. – Gestione Fiere Spa – rivolgiamo un forte appello affinché tutti possano ritrovare, riconoscere e valorizzare il lavoro degli artigiani, acquistando la bellezza e l’unicità dei loro prodotti. Dal 28 novembre ci sarà un’opportunità reale per mantenere attivo il contatto tra gli artigiani e i nostri visitatori.

E questa piattaforma vivrà in futuro, anche quando torneremo a realizzare la fiera fisica”.

La piattaforma 'Artigiano in Fiera Live' sarà divisa in tre sezioni: la prima riguarderà proprio i territori, con la possibilità di ricercare le aziende in base alla loro collocazione geografica specifica. La seconda sezione consentirà di incontrare tutti gli artigiani (in ordine alfabetico e con una serie di filtri di ricerca), mentre la terza sarà dedicata ai prodotti, suddivisi per categorie merceologiche.

Dal 28 novembre al 20 dicembre la spedizione dei prodotti sarà gratuita per tutti gli ordini superiori a 39 euro ad artigiano: una finestra di marketing privilegiata per offrire una ulteriore opportunità di vendita agli artigiani.