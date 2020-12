Coronavirus: Giustini (Prenatal),'governo spieghi penalizzazione centri commerciali'

Roma, 4 dic. (Labitalia) – “Vorrei conoscere le ragioni che hanno portato il Governo italiano a imporre la chiusura dei negozi presenti all'interno di centri, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive, penalizzando così duramente attività che si affidavano al Natale per cercare di contenere le perdite dell’anno".

E' quanto dichiara Amedeo Giustini, amministratore delegato di Prg Prénatal Retail Group a cui fanno capo le insegne Prénatal, Toys Center e Bimbostore.

"Lungi dal voler fare polemiche inutili, faccio però fatica a credere che questi ambienti espongano le persone a rischi superiori rispetto alle vie dello shopping nei centri cittadini", sottolinea Giustini.

"Per contro, questi luoghi rappresentano la sola soluzione sostenibile per molte famiglie, vuoi per ragioni di prezzo che di vicinanza per coloro che abitano nelle decine di Comuni italiani di piccole dimensioni”, conclude.