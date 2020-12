Federmanager Roma: "Premio Minerva testimonia il vantaggio portato dalle donne"

Roma, 10 dic. (Adnkronos/Labitalia) – "Questo premio fa parte dello scenario di come le donne stiano avanzando in tutti i campi e anche in quello manageriale abbiamo dei risultati importanti. Per questo, ho voluto testimoniare il vantaggio che le donne stanno portando nelle aziende laddove occupano posti di rilevanza".

Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma e Unione regionale dirigenti industria Lazio, in occasione della quarta edizione del Premio Minerva Donna d’Eccellenza ideato da Federmanager Roma che ogni anno premia le donne manager in grado di conciliare impegno professionale e famiglia con risultati decisivi nel mondo dell’industria.

"E' chiaro che – ammette – tutto questo doveva essere evidenziato dando un premio non solo per sottolineare la posizione raggiunta nell'azienda, ma anche a tutto quello che comporta il raggiungimento per una donna che come obiettivo non ha solo quello del lavoro, ma anche quello di sostenere una famiglia e tutto ciò che noi uomini non facciamo".

"E poi – aggiunge Gargano – cosa fa la donna nella società: gi aspetti sociali e culturali. Un premio, dunque, legato alla completezza della manager".

"Un uomo – ricorda – ha solo da pensare al lavoro, la donna invece quando esce di casa deve comunque asciare tutto preparato per quando ritorna la sera. Infatti non a caso si dice che dietro a un manager di successo ci sia una grande donna".

In generale, dice, "nelle aziende dove sono state utilizzate le donne si sono visti i risultati: un aumento fortissimo del fatturato e una diminuzione delle liti interne con un maggiore rasserenamento del clima aziendale".

"Quest'ultimo aspetto ha dato anche dei frutti sul fronte degli equilibri aziendali", aggiunge.

"Per ogni donna di eccellenza – continua il presidente Federmanager Roma e Unione regionale dirigenti industria Lazio – deve esserci un'azienda che la sostiene e la apprezza, generando un circuito virtuoso di crescita che si traduce in un successo reciproco generale. Per questo motivo, è stato aggiunto quest'anno il Premio per le aziende di eccellenza nella leadership femminile che ha dato maggior importanza al ruolo della donna".