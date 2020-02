Tumori: Lilt, mortalità cancro seno 6% maggiore al Sud rispetto al Nord

Milano, 18 feb. (AdnKronos Salute) – Al Sud ci si ammala di meno, ma si muore di più e nel caso del cancro al seno la mortalità è maggiore del 6% rispetto al Nord. Lo ha segnalato Francesco Schittulli, presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), aprendo un focus sulle Breast Unit in occasione dei corsi di alta formazione dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma promossi da Europa Donna.

"E' necessario che istituzioni, autorità e amministratori della sanità investano di più e meglio al Sud – ha sottolineato Schittulli, direttore della Breast Unit al Mater Day Hospital di Bari, secondo quanto riporta una nota – E' ad essi che mi rivolgo a nome della Lilt e di tutte le donne che nel meridione sono le prime a pagare sulla propria pelle il prezzo di questo dannoso squilibrio.

Il primo passo per far scendere il numero delle nuove diagnosi, che al contrario cresce fino a contare oltre 55 mila nuovi casi ogni anno – ha ricordato il numero uno della Lega tumori – è iniziare a investire in salute e non in malattia, ovvero anticipare a 40 anni l'età per l'ammissione agli screening gratuiti e garantire omogeneità dei servizi preventivo-diagnostici su tutto il territorio, da Nord a Sud".