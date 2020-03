Coronavirus: a ieri quasi 5.500 morti in Italia

Milano, 23 mar. (AdnKronos Salute) – Sono 5.476 i morti in Italia nella crisi coronavirus, secondo i dati diffusi ieri sera dalla Protezione civile. Rispetto al giorno precedente, sono stati registrati altri 651 decessi. Le persone guarite sono 7.024 (952 in più), il totale dei casi attualmente positivi è 46.638, con un incremento di 3.957. In isolamento domiciliare 23.783 persone, 19.846 sono ricoverate e 3.009 (6%) sono in terapia intensiva.

"I numeri di oggi sono in controtendenza rispetto a ieri – ha dichiarato il Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli – Ci auguriamo tutti che questi numeri possano essere confermati nei prossimi giorni. Non bisogna abbassare la guardia", ha avvertito.