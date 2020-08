Virologa Capua: "Fondamentale fare vaccino anti-influenza"

Roma, 21 ago. (Adnkronos Salute) – La vaccinazione anti-influenza "è fondamentale per fare una diagnosi differenziale su una persona con una forma respiratoria grave che, se immunizzata per l'influenza, allora potrebbe avere altro. Ma non solo: l'influenza provoca grandi stress all'organismo, lascia il segno nel corpo se presa ripetutamente.

Negli Usa, dove non c'è copertura sanitaria universalistica, a mio marito che si è vaccinato hanno dato un voucher di 10 dollari perché si è vaccinato. Io ancora non sono andata perché sono in quarantena. Però appena riesco a uscire vado a vaccinarmi con mia figlia". Lo ha sottolineato la virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell'One Health Center of Excellence della University of Florida, ospite di 'SkyTg24'.