Flavio Briatore fa il suo ritorno in F1 come consigliere esecutivo dell'Alpine

Dopo alcune recenti voci in merito al ritorno di Flavio Briatore nel settore della Formula 1, arriva la conferma ufficiale da parte del BWT Alpine F1 Team. Tramite un comunicato, la scuderia francese ha svelato che l’imprenditore rivestirà il ruolo di consigliere esecutivo e, stando ai primi dettagli, si concentrerà sulle aree di alto livello.

Flavio Briatore torna a sfrecciare in F1

Il comunicato della società si apre confermando le recenti indiscrezioni sul ritorno dell’imprenditore nel settore della Formula 1 “Il BWT Alpine F1 Team conferma che Flavio Briatore è stato nominato dall’ad del Gruppo Renault, Luca de Meo, come suo consigliere esecutivo per la divisione Formula 1” si legge nella nota.

Stando a quanto svelato dalla scuderia, Briatore rivestirà un ruolo consultivo con un occhio di riguardo per quanto riguarda le aree di alto livello del team. I suoi compiti sono molteplici ed includono la ricerca di nuovi talenti, fornire approfondimenti sul mercato dei piloti e fornire consulenze su alcune questioni strategiche che riguardano il mondo della Formula 1.

Stando alla descrizione del ruolo, Briatore molto probabilmente non lavorerà sul campo, ma si occuperà più di gestire il futuro della scuderia, soprattutto in vista delle novità in arrivo sia in ambito tecnico che normative attese per il 2026 nel campo della F1.