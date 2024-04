Il fondatore della Toleman, scuderia che ha corso in Formula 1 dal 1981 al 1986, è morto oggi a 86 anni a Manila

È scomparso all’età di 86 anni Ted Toleman, il fondatore dell’omonima scuderia, che ha corso nel paddock di Formula 1.

La vita di Ted Toleman

L’uomo è morto a Manila, nelle Filippine, all’età di 86 anni. È stato uno degli uomini simbolo della massima serie dell’automobilismo. Toleman ha avuto una vita turbolenta con un fratello morto in pista negli Anni ’70 e un figlio ucciso in una sparatoria in Sud Africa.

Ted Toleman in Formula 1

Iniziò dal basso, dalla Formula Ford nel 1977, ma già dall’anno dopo esordì in Formula 2 impiegando telai March. E’ in questo periodo che inizia la collaborazione con Rory Byrne, accompagnandolo fino alla Formula 1 nel 1980.

La squadra, presente nei paddock dal 1981 al 1985, rivelò Senna in F1, quando arrivò secondo nel Gran Premio di Monaco.

Il cammino della Toleman in F1 si concluse nel 1986, anno nel quale venne ceduta al marchio Benetton che, oltre a gareggiare dal 1986 al 2001, conquistò anche due titoli mondiali con Schumacher, prima di essere acquistata dalla Renault, attualmente presente in F1 con Alpine.

Le parole del presidente e CEO della F1 Stefano Domenicali