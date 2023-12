Formula 1, infarto in pista: morto l'ex Ds della McLaren Gil De Ferran

L’ex campione delle quattro ruote e Ds della McLaren, Gil De Ferran, è morto ieri sera in Florida a causa di un improvviso infarto. Il mondo della Formula 1 si stringe attonro alla sua famiglia: “Era una persona incredibile e un vero campione” – commenta Stefano Domenicali.

Gil De Ferran è morto: l’infarto

Il sito ufficiale dell’IndyCar ha dato l’annuncio poco fa: il brasiliano Gil De Ferran è morto ieri a causa di un infarto. Il 56enne, in passato campione della 500 miglia di Indianapolis, ha avuto un malore proprio mentre si trovava in pista, presso un club automobilistico privato della Florida, insieme a suo figlio. Dopo essersi sentito male, De Ferran ha accostato l’auto ed è stato accompagnato in ospedale. Durante il tragitto, però, ha perso la vita.

Gil De Ferran è morto: il messaggio di McLaren

Nell’ultimo periodo, il 56enne era diventato consulente della McLaren dopo che per diverso tempo aveva occupato il posto, sempre per questa scuderia, come direttore sportivo. La casa automobilistica lo ha voluto salutare così: “Gil era una parte importante e integrante della nostra squadra. Era una forza formidabile dentro e fuori dalla pista e ha avuto un impatto duraturo su tutti coloro che correvano e lavoravano al suo fianco“.