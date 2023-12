Una forte botta fra due automobili in autostrada, che fortunatamente non ha portato a gravi conseguenze. È questo quanto accaduto nella notte sulla A4, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, a circa 10 chilometri dall’uscita di Portogruaro, in direzione Venezia. In totale, sono rimaste coinvolte 8 persone, due delle quali sono finite in ospedale per accertamenti medici.

Scontro fra auto sulla A4: l’incidente

I poliziotti stanno ancora indagando sull’esatta dinamica del sinistro avvenuto questa notte sulla A4 nei pressi di Portogruaro. Erano circa le ore 23, infatti, quando due veicoli si sono scontrati in autostrada per cause ancora da verificare. Su ognuno dei mezzi erano presenti 4 persone, per un totale di 8 passeggeri: solo due di loro, però, hanno riportato delle ferite. Le lesioni non sono state particolarmente gravi, tanto che i due sono stati trasferiti in ospedale in codice verde e in codice giallo.

Scontro fra auto sulla A4: i soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno liberato l’area dai detriti dei mezzi coinvolti, ma anche i medici del 118 che hanno fornito le dovute cure alle persone presenti nelle auto. Intervenuto anche il personale dell’autostrada, con il coordinamento del Coa/Centro operativo autostradale di Udine e qualche agente di polizia che si è occupato di effettuare tutti i rilievi del caso.