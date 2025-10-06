Flotilla, Greta Thunberg rimpatriata? Chi pagherà il viaggio

La detenzione degli attivisti della Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane ha sollevato un acceso dibattito internazionale sulle loro condizioni e sul rispetto della libertà delle missioni umanitarie. Tra coloro trattenuti figurava anche Greta Thunberg, che ha denunciato presunti maltrattamenti, accuse che Israele ha bollato come “false e infondate”. Con il progressivo rimpatrio dei detenuti, la vicenda continua a generare tensioni diplomatiche e manifestazioni di protesta in numerose capitali.

Flotilla, Greta Thunberg rimpatriata?

Dopo giorni di polemiche e accuse reciproche sulle condizioni di detenzione, decine di partecipanti alla Global Sumud Flotilla stanno per rientrare nei propri Paesi. Secondo Ynet News, Greta Thunberg e altri attivisti saranno rimpatriati oggi: la Grecia ha organizzato un volo per 27 dei suoi cittadini e per la stessa Thunberg, mentre la Slovacchia farà partire un aereo per una decina di propri connazionali.

In totale, tra coloro che lasceranno Israele oggi, figurano 28 francesi, 27 greci, 15 italiani e 9 svedesi, mentre 21 cittadini spagnoli erano già rientrati separatamente. Rimangono ancora in custodia israeliana diversi stranieri, inclusi 28 spagnoli.

Greta Thunberg ha denunciato di essere stata detenuta in una cella infestata da insetti, con limitato accesso a cibo e acqua, accuse che Israele ha definito “false e infondate”, sostenendo che tutti i diritti legali dei detenuti siano stati pienamente rispettati. Le testimonianze degli attivisti, insieme ai rapporti di organizzazioni come Adalah, descrivono comunque un quadro di trattamenti duri e, secondo molti, umilianti, che hanno sollevato proteste internazionali e tensioni diplomatiche.

The claims regarding the mistreatment of Greta Thunberg and other detainees from the Hamas–Sumud flotilla are brazen lies.

All the detainees’ legal rights are fully upheld.

Interestingly enough, Greta herself and other detainees refused to expedite their deportation and insisted… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 5, 2025

Flotilla, Greta Thunberg rimpatriata? Chi pagherà il viaggio

Secondo le prime informazioni disponibili, il volo di rimpatrio di Greta Thunberg da Israele ad Atene sarebbe stato finanziato dal governo greco. Il rimpatrio è previsto per oggi, lunedì 6 ottobre 2025, e riguarda anche altri 27 attivisti greci coinvolti nella Global Sumud Flotilla, un’operazione umanitaria diretta verso Gaza.