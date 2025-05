In piazza Giordano, cittadini uniti per ricordare le vittime del conflitto a Gaza.

Un gesto di solidarietà per Gaza

La città di Foggia ha risposto con grande partecipazione alla mobilitazione nazionale “50.000 sudari per Gaza”, un’iniziativa che ha visto la luce grazie all’impegno di diverse associazioni e gruppi locali. Promossa da figure di spicco come Tomaso Montanari, la manifestazione ha avuto luogo in piazza Giordano, il cuore pulsante del capoluogo dauno, dove decine di cittadini si sono riuniti per stringere lenzuola bianche, simbolo di lutto e solidarietà per le vittime del conflitto in corso nella Striscia di Gaza.

Il significato del rito funebre

Durante l’evento, Paola Calzoni, rappresentante del coordinamento provinciale Capitanata per la pace, ha spiegato l’importanza di questo rito funebre: “Non dobbiamo fare discorsi politici in questo momento. Sono solo persone che piangono i loro morti e noi partecipiamo al cordoglio delle persone di Gaza per i loro morti”. Le lenzuola bianche, che richiamano i sudari, hanno rappresentato un forte messaggio di empatia e compassione, sottolineando come il dialogo e la comprensione reciproca siano fondamentali per costruire un futuro di pace.

Uniti per la pace

I manifestanti, oltre a stringere le lenzuola, hanno scritto messaggi di pace sull’asfalto, tra cui le parole “Pace” e “Gaza”, esprimendo così il loro desiderio di un mondo migliore e più giusto. La mobilitazione di Foggia si inserisce in un contesto più ampio, che culminerà il 15 giugno con il “March to Gaza”, un evento che vedrà la partecipazione di migliaia di cittadini e ONG provenienti da 22 paesi, uniti contro l’ingiustizia e l’oppressione subita dal popolo palestinese.

Questo cammino di pace rappresenta un momento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione sulla situazione drammatica che vive la popolazione di Gaza. Foggia, con il suo gesto simbolico, si unisce idealmente a questa lotta per i diritti umani e la dignità di tutti i popoli.