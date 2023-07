Cinque persone tutte originarie di Foggia sono state arrestate per l'aggressione inflitta in piazza Mercato ad un uomo lo scorso Giugno

L’aggressione era avvenuta in piazza Mercato a Foggia lo scorso 24 Giugno ai danni di un uomo di 40 anni. Gli agenti della polizia hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti dell cinque persone responsabili.

Foggia, uomo picchiato e aggredito in piazza: arrestate 5 persone

Erano circa le ore 2 dello scorso 24 Giugno, quando tre maggiorenni e due minorenni pugliesi hanno picchiato un uomo di origini marocchine in piazza Mercato a Foggia. Il pestaggio è avvenuto nella zona della movida della città che già altre volte in passato era stato teatro di crude aggressioni perpetrate da gruppi di giovani simili a quello coinvolto in questo specifico caso. La procura di Foggia e la procura per i Minorenni di Bari si sono occupate di mandare avanti le indagini che sono proseguite per oltre un mese, fino alla decisione definitiva presa ieri.

Chi sono le persone coinvolte nell’aggressione

Pur essendo tutti particolarmente giovani, tre delle persone coinvolte nell’aggressione risultano essere maggiorenni e alcuni di loro erano già noti alle autorità per dei precedenti penali. A completare il gruppo, invece, due ragazzi ancora minorenni, nati a cresciuti a Foggia a poca distanza dai quartieri che oggi bazzicano con cattive intenzioni.