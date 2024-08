Un folle inseguimento si è verificato a Marrakech. Un’auto con targhe svizzere ha seminato il panico nella via principale della città.

Folle inseguimento a Marrakech: auto semina il panico nella strada principale della città

Una scena davvero folle quella avvenuta nella serata di ieri, giovedì 15 agosto, per le strade di Marrakech, come hanno notato sia i presenti che coloro che hanno visto il video diffuso sul web. Un’Audi RS3, con targa del Jura, ha seminato il panico nella strada principale della città, per via di un inseguimento in perfetto stile GTA, durante il quale il conducente dell’auto svizzera sfrecciava a tutta velocità.

Inseguimento a Marrakech: alcuni motociclisti feriti

I media hanno riportato la notizia, sottolineando che diversi motociclisti sono rimasti feriti nell’inseguimento tra le autorità e il pirata della strada e sono stati portati in ospedale. Nonostante il conducente dell’Audi, un marocchino, abbia tentato pericolosamente di scappare, sia lui che il suo passeggero sono stati fermati in una zona industriale della città e arrestati. Il veicolo coinvolto è immatricolato a nome di un residente di Delémont.